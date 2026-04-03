Рязанцев предупредили о проверках счетчиков воды и отопления
В Рязани в апреле проведут контрольное снятие показаний счетчиков горячей воды и индивидуальных приборов учета отопления. Проверки пройдут в домах на Михайловском шоссе. Об этом сообщили в МУП «РМПТС». Во время проверки специалисты осмотрят состояние приборов учета, пломб, отсутствие повреждений и корректность работы счетчиков. По вопросам жители могут обратиться в абонентский отдел по телефону: 8 (4912) 38-90-80.
Снятие показаний запланировано по следующим адресам:
- 6 апреля — дом № 75,
- 7 апреля — дом № 75 корпус 1,
- 8 апреля — дом № 77,
- 9 апреля — дом № 77 корпус 1,
- 13 апреля — дом № 89,
- 14 апреля — дом № 89 корпус 1,
- 15 апреля — дом № 89 корпус 2,
- 16 апреля — дом № 91,
- 20 апреля — дом № 93,
- 21 апреля — дом № 93 корпус 1,
- 22 апреля — дом № 93 корпус 2,
- 23 апреля — дом № 240 корпус 1,
- 27 апреля — дома № 250 корпуса 1 и 2.
