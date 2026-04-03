Рязанцев предупредили о проверках счетчиков воды и отопления

В Рязани в апреле проведут контрольное снятие показаний счетчиков горячей воды и индивидуальных приборов учета отопления. Проверки пройдут в домах на Михайловском шоссе. Об этом сообщили в МУП «РМПТС». Во время проверки специалисты осмотрят состояние приборов учета, пломб, отсутствие повреждений и корректность работы счетчиков. По вопросам жители могут обратиться в абонентский отдел по телефону: 8 (4912) 38-90-80.

Снятие показаний запланировано по следующим адресам:

6 апреля — дом № 75,

7 апреля — дом № 75 корпус 1,

8 апреля — дом № 77,

9 апреля — дом № 77 корпус 1,

13 апреля — дом № 89,

14 апреля — дом № 89 корпус 1,

15 апреля — дом № 89 корпус 2,

16 апреля — дом № 91,

20 апреля — дом № 93,

21 апреля — дом № 93 корпус 1,

22 апреля — дом № 93 корпус 2,

23 апреля — дом № 240 корпус 1,

27 апреля — дома № 250 корпуса 1 и 2.