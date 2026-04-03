Рязанцам рассказали о строительстве новых этапов ШМСД в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге началось строительство новых этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — масштабного инфраструктурного проекта, ключевым партнером которого является ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что проект призван существенно улучшить транспортную инфраструктуру северной столицы. В режиме видеоконференции президент Российской Федерации Владимир Путин дал официальное разрешение на начало работ. Это событие знаменует собой переход к активной фазе реализации одного из наиболее значимых проектов для города, заявили в пресс-службе банка.

В торжественной церемонии начала строительных работ приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель Наблюдательного Совета АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров.

«Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) доказал свою эффективность — сегодня на долю нашей группы приходится треть всех реализованных в России инфраструктурных проектов такого формата, их общий бюджет превышает 3,5 трлн рублей. Мы ключевой стратегический партнер Санкт-Петербурга в реализации всех крупных инфраструктурных проектов города и гордимся тем, что сегодня вносим свой вклад в развитие нового этапа Широтной магистрали, которая сделает Санкт-Петербург еще более комфортным и привлекательным для жизни и бизнеса», — сказал Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга отметил, что вместе с Западным скоростным диаметром и КАД магистраль станет частью каркаса непрерывного скоростного движения.

«Она свяжет восточные районы с центром и югом города, поможет увести транзит с городских улиц, разгрузит федеральные трассы и КАД, даст более удобную связь с Ленинградской областью. Вы учите нас работать слаженно — как единая команда. Благодаря Вашей поддержке Петербург успешно развивается как мегаполис 21 века», — заявил Александр Беглов.

Руслан Байсаров, председатель Наблюдательного Совета АО «Бамтоннельстрой-Мост» уточнил, что реализация проекта 2-4 этапов ШМСД осуществляется в рамках концессионного соглашения между Санкт-Петербургом и ООО «Широтная Магистраль Северной Столицы».

«11 марта текущего года был подписан договор генерального подряда с АО „Бамтоннельстрой-Мост“ на строительство 2, 3 и 4.2 этапов ШМСД. Сегодня генеральный подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ на втором участке трассы, разрешение на строительство которого было получено 18 марта», — заключил Руслан Байсаров.