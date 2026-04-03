Рязанцам рассказали, как сообщить о бездомных собаках через «Госуслуги»
Жители Рязанской области теперь могут направить информацию о безнадзорных животных через портал «Госуслуги». Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Рязанская область».
Для этого нужно заполнить специальную форму, указав место обнаружения, описание (вид, окрас, размер), наличие бирки или ошейника и при желании фото. Сообщение оперативно передадут специалистам для принятия мер.