Рязанцам рассказали, как сообщить о бездомных собаках через «Госуслуги»

Жители Рязанской области теперь могут направить информацию о безнадзорных животных через портал «Госуслуги». Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Рязанская область».

Для этого нужно заполнить специальную форму, указав место обнаружения, описание (вид, окрас, размер), наличие бирки или ошейника и при желании фото. Сообщение оперативно передадут специалистам для принятия мер.