Рязанцам рассказали, как правильно выбрать ветку вербы

Вербная неделя в России предшествует Страстной неделе и Пасхе. В России символом праздника стала верба, однако эксперты предупреждают, что на ветках могут находиться насекомые, вредители и клещи. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

Специалисты советуют после покупки или сбора веток промыть их водой и оставить в емкости с водой на 10-15 минут. За это время насекомые отделятся от веток и всплывут. После этого ветки нужно обсушить и на время оставить отдельно от других растений, например на балконе.

Эксперты также рекомендуют внимательно осматривать ветки перед покупкой: они должны быть чистыми, без паутины, наростов и видимых вредителей.

Если есть подозрения на наличие вредителей, можно обратиться в аккредитованную лабораторию.