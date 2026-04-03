Рязань вошла в число городов с самыми дорогими аптечными корзинами по итогам марта. В марте аптечный рынок в Рязани вырос примерно на 20-25%, при этом цены на лекарства увеличились почти на 6%. Самый заметный рост спроса зафиксировали на препараты от аллергии и лекарства для лечения эндокринной системы.

Аналитики отметили, что регион стал одним из самых динамичных по росту аптечного рынка.

При этом средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам снизилась до 7122 рублей.

В рейтинге самых дорогих аптечных корзин в марте Рязань оказались на втором месте после Мурманска. Аналитики отмечают, что в марте спрос сместился от лекарств от простуды к препаратам от сезонной аллергии и хронических заболеваний.