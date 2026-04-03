Руководителя рязанского предприятия обвинили в получении взятки на 560 тысяч

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по области. Следственный комитет начал расследование против мужчины, 1980 года рождения, который с июня 2025 по февраль 2026 года, будучи руководителем отдела на предприятии, получил 560 тысяч рублей от представителя другой компании. За эти деньги он обещал помочь этой организации при заключении контрактов, а также предоставлял информацию о планируемых закупках и ценах конкурентов. Следствие проводит необходимые действия для сбора доказательств и выясняет, были ли другие подобные случаи с участием подозреваемого.

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по области.

Следственный комитет начал расследование против мужчины, 1980 года рождения, который с июня 2025 по февраль 2026 года, будучи руководителем отдела на предприятии, получил 560 тысяч рублей от представителя другой компании. За эти деньги он обещал помочь этой организации при заключении контрактов, а также предоставлял информацию о планируемых закупках и ценах конкурентов.

Следствие проводит необходимые действия для сбора доказательств и выясняет, были ли другие подобные случаи с участием подозреваемого.