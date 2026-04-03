Россиянам стали реже повышать зарплату — исследование

В первом квартале 2026 года зарплаты выросли только у 10% россиян, тогда как годом ранее повышение получили 14% работников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа. ру» и «Подработка».

В большинстве случаев повышение составляло около 10%.

Эксперты объяснили снижение темпов роста зарплат увеличением налоговой нагрузки, охлаждением экономики и высокими процентными ставками по кредитам, из-за чего компании стали экономить.

При этом многие работодатели традиционно индексируют зарплаты осенью, поэтому основные повышения могут произойти позже.

По прогнозам аналитиков, в 2026 году номинальные зарплаты в России вырастут в среднем на 4-5% по сравнению с прошлым годом.

