Россиянам разрешили менять регион Apple

Владельцы российских аккаунтов Apple теперь могут менять регион без привязки платёжного метода и даже при наличии активных подписок. Об этом сообщает «Код Дурова».

Ранее для смены региона было обязательно отменить все подписки и дождаться их окончания. Сейчас поддержка Apple разрешает игнорировать эти требования.

Например, аккаунт можно перевести из России в Грузию, при этом действующая подписка на iCloud+ сохранится, а валюта изменится на доллары США. Некоторые подписки, как Google One, исчезают из списка, но продолжают действовать до конца оплаченного периода.

Есть ограничения: сменить регион нельзя, если на балансе остались средства, а также не удаётся менять регион с активной подпиской на Apple Music из-за региональных лицензий.

Эксперты предполагают, что Apple пошла на этот шаг, чтобы пользователи не теряли данные и продолжали оплачивать подписки.