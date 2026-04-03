Россиян предупредили о штрафах за шашлыки на даче

Россиян могут оштрафовать за неправильную установку мангала на дачном участке. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
По его словам, за неправильное размещение мангала предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, в период особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей.
Если по вине владельца произойдет пожар и пострадает чужое имущество или здоровье людей, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей.
Шашлыки разрешено жарить на даче в металлическом или кирпичном мангале, жаровне, печи или оборудованной зоне для барбекю. Расстояние от мангала до построек должно быть не менее пяти метров, вокруг него нужно очистить территорию в радиусе двух метров и держать рядом воду или огнетушитель.