Прокуратура выявила нарушения сроков при ремонте моста через Пру

Прокурор Клепиковского района проверил, как идет капитальный ремонт моста через реку Пра на автодороге Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Проверка показала, что подрядчик сорвал сроки первого этапа работ. После этого прокуратура внесла представления заказчику (дирекции дорог Рязанской области) и подрядной организации.

Прокурор Клепиковского района проверил, как идет капитальный ремонт моста через реку Пра на автодороге Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Проверка показала, что подрядчик сорвал сроки первого этапа работ. После этого прокуратура внесла представления заказчику (дирекции дорог Рязанской области) и подрядной организации.

В прокуратуре также отметили, что есть риск нарушения общего срока окончания ремонта. Руководителям организаций объявили предостережения, чтобы не допустить дальнейших срывов сроков.