Почти 200 тысяч рублей вернули жильцам дома в Касимове за отопление

Житель дома № 8 микрорайона Приокский в Касимове пожаловался в Государственную жилищную инспекцию на начисления за отопление. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что при расчете платы использовали норматив, который не соответствовал техническим характеристикам дома. Из-за этого жителям начисляли лишние суммы за отопление.

После вмешательства инспекции заявителю сделали перерасчет на 12 375 рублей в сторону уменьшения. По всему дому сумма перерасчета составила 197 887 рублей.