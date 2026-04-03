Песков заявил, что Россия будет продолжать СВО до достижения своих целей

Пресс-секретарь президента отметил, что для того, чтобы горячая фаза спецоперации остановилась, Украина должна вывести войска из Донбасса,. Он отметил, что никаких дедлайнов Зеленскому Россия не ставит.

