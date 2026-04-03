Павел Малков уточнил количество сбитых ночью БПЛА над Рязанской областью

Над Рязанской областью ночью сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм- канале. Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. «На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении. Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитии БПЛА над Рязанской областью.