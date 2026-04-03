Онищенко высказался о переходе школ на десятилетнее обучение

Переход российских школ на десятилетнее обучение сейчас не является актуальным вопросом. Такое мнение РИА Новости высказал академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, важнее развивать индивидуальные образовательные программы для каждого ребенка с использованием искусственного интеллекта. Современные технологии позволяют учитывать психологические и индивидуальные особенности школьников и формировать персонализированное обучение.

Онищенко отметил, что сроки обучения могут отличаться: кто-то сможет закончить школу после 9 классов, кому-то потребуется 11 лет, а большинство учеников будет учиться в среднем варианте.