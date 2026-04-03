Около 100 человек задержала народная дружина в Рязанской области за 2025 год

В 2025 году народными дружинниками проведено около 10 тысяч дежурств, из которых более 7,5 тысяч дежурств по патрулированию улиц. Отмечается, что 800 дежурств провели при проведении различных массовых мероприятий. Во время дежурств дружинниками задержан 91 человек.

Около 100 человек задержала народная дружина в Рязанской области за 2025 год. Об этом сообщает мэрия.

