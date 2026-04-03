Над Рязанской областью за ночь сбили БПЛА

Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего за ночь, с 23:00 2 апреля до 8:00 3 апреля, сбили 192 украинских БПЛА над регионами России. Среди них: Белгородская, Брянская, Воронежская, Новгородская, Курская, Калужская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Тверская, Орловская области, также Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.