Мошенники обманули пожилую рязанку на 7 миллионов рублей

Прокуратура Кадомского района провела проверку по обращению местной жительницы, которая потеряла более 7 млн рублей из-за действий мошенников. Выяснилось, что в январе-феврале 2025 года злоумышленники, выдавая себя за трейдеров на фондовой бирже, убедили пожилую женщину перевести деньги на подконтрольный им банковский счет. В ходе следствия установили «дроппера» — жителя Кировской области, через которого проходили средства.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выяснилось, что в январе-феврале 2025 года злоумышленники, выдавая себя за трейдеров на фондовой бирже, убедили пожилую женщину перевести деньги на подконтрольный им банковский счет. В ходе следствия установили «дроппера» — жителя Кировской области, через которого проходили средства.

Чтобы защитить права потерпевшей, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за незаконное использование денег.

Ход рассмотрения дела находится под контролем прокуратуры.