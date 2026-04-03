Многодетные семьи-должники смогут сохранить единственную машину от ареста

Многодетные семьи-должники смогут сохранить свой единственный автомобиль и земельный участок, полученный в рамках социальной поддержки, от ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, передает РИА Новости.

Согласно новому Федеральному закону от 23 марта 2026 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ», который вступает в силу 3 апреля 2026 года, многодетные семьи с тремя и более детьми теперь могут защитить свое единственное транспортное средство от взыскания.

ФССП отметила, что изменения в законодательстве расширяют перечень видов имущества, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Также теперь под защитой находятся земельные участки, полученные многодетными семьями в рамках соцподдержки, а также их доля в праве на такую землю. Исключение составляют случаи, когда имущество находится под ипотекой и может быть предметом взыскания.