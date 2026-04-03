Фитнес, коворкинг и детская зона под одной крышей: проекты «Мармакс» меняют повседневную жизнь горожан

Современные жители городов все реже сталкиваются с необходимостью тратить время на сложные логистические задачи. Когда ключевые сервисы находятся всего в нескольких минутах от дома, это меняет сам ритм жизни. Девелопер «Мармакс» в Рязани реализует концепцию жилых комплексов как самодостаточных инфраструктурных хабов, где необходимые услуги органично встроены в повседневную жизнь резидентов.

Такой подход меняет приоритеты покупателей, среди которых качество окружающей среды становится одним из ведущих факторов. В проектах «Мармакс» утро может начинаться с тренировки в фитнес-зале, затем можно быстро решить рабочие вопросы в коворкинге с высокоскоростным интернетом, а вечером провести время с соседями в общественных зонах. Все это возможно без необходимости перемещаться по городу, что делает среду естественным продолжением квартиры и расширяет ее функциональность.

Общественная терраса в городском квартале «Манхэттен», проект

Инфраструктура проектов выстраивается вокруг реальных жизненных сценариев. Коворкинги становятся альтернативой домашнему офису, детские игровые комнаты предлагают решение для досуга детей вне зависимости от погоды, а постирочные с зонами для ухода за одеждой упрощают бытовые процессы.

Соседский центр в городском квартале «Манхэттен»

Спортивная составляющая включает как залы внутри комплексов, так и уличные площадки с тренажерами. Террасы на крышах создают дополнительные возможности для отдыха и смены обстановки.

Спортивный кластер в загородной резиденции «Поляна», проект

«Главная особенность инфраструктуры наших проектов в том, что, пока квартира остается личным пространством, функции работы, спорта и досуга выносятся в удобную систему общественных зон. При этом близость сервисов напрямую влияет на частоту их использования: когда фитнес-зал или коворкинг находятся в паре минут ходьбы, они становятся частью повседневности, а не редким сценарием „по настроению“, мотивируя на формирование новых полезных привычек», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».

Базовый набор решений реализуется в таких проектах, как «Голландия Верхний сад» и «Галерея». В городском квартале «Манхэттен» концепция получила дальнейшее развитие: здесь предусмотрена зона отдыха с американским пулом и кухня для приготовления кофе и мытья посуды, что обеспечивает комфортные условия для работы и перерывов.

«Благодаря такому подходу резиденты при покупке квартиры получают полноценную экосистему, где удобно жить, работать, отдыхать и проводить время с близкими — без лишних перемещений и потери времени. В результате формируется новый стандарт качества жилых комплексов: основным критерием выбора становится еще и уровень повседневного комфорта и сервисов в шаговой доступности от дома», — резюмирует Константин Денисов.