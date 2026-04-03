Десять иностранцев из Рязани депортировали домой за нарушение закона

На текущей неделе в Рязанской области полицейские депортировали десять нарушивших закон иностранцев. Как уточнили УМВД, все они находились в Центре временного содержания мигрантов. Отмечается, что из этих десяти человек восемь недавно вышли из тюрьмы, где отбывали наказание за разные преступления, включая грабеж и кражу. Среди них были граждане из стран Средней Азии, Закавказья, Восточной Европы и Восточной Азии. Кроме того, двоих мигрантов из Средней Азии выдворили за нарушение правил въезда в Россию. Полицейские и судебные приставы доставили всех иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они отправятся обратно на родину за свой счет.

