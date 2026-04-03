Бывший финдиректор завода «Красное знамя» осужден за хищение 433 миллионов рублей

Московский районный суд Рязани вынес приговор бывшему финансовому директору завода «Красное знамя» Владимиру Волынскому. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе суда.
Суд установил, что Волынский, используя служебное положение в составе организованной группы, похитил средства предприятия. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Волынскому назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно судом наложен штраф в размере 300 тысяч рублей, который осужденный обязан выплатить самостоятельно.
В части возмещения ущерба суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С Волынского солидарно с ранее осужденным Александром Морозом взыскано 433 миллиона 494 тысячи 554 рубля 16 копеек в пользу ПАО Завод «Красное Знамя». Отдельно постановлено взыскать еще 13 миллионов 526 тысяч 61 рубль 58 копеек в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением.
Приговор не вступил в законную силу. Согласно картотеке суда, на приговор поданы две апелляционные жалобы — самим осужденным и представителем потерпевшего.
Напомним, подсудимый по делу о многомиллионном хищении на заводе «Красное знамя» Владимир Волынский, пять лет находившийся в международном розыске, все это время жил в собственном доме под Рязанью. Рассмотрение его дела началось в декабре 2024 года.
По версии следствия, в 2012 году заместитель генерального директора по экономике и финансам государственного предприятия в городе Рязани, осуществлявшего в том числе изготовление, сборку и поставку продукции для организаций нефтедобывающей промышленности, вошел в состав устойчивой организованной группы, созданной и возглавляемой руководителем юридического лица. В группу на добровольной основе также входили сын и зять генерального директора предприятия, занимавшие ключевые руководящие должности в юридическом лице и его дочернем обществе. В период 2012—2015 годов фигурант с сообщниками совершили хищение нефти стоимостью 433 млн рублей путем использования сложной схемы фиктивного документооборота о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лжепосредникам.