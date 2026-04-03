Военком Полшков рассказал, сколько рязанцев отправится на службу в весенний призыв

По словам военкома, во время весеннего призыва из Рязанской области в армию отправят 1200 человек. Повестки получат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые по состоянию здоровья признаны годными к службе и не имеют права на отсрочку.

Более тысячи рязанцев отправят в армию во время весеннего призыва. Об этом ГТРК «Ока» рассказал временно исполняющий обязанности комиссара Александр Полшков.

Фото: ГТРК «Ока».