Более 10 тысяч нарушений зафиксировали на дорогах Рязанской области за сутки

За сутки в регионе зафиксировано 10 855 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, один водитель сел за руль пьяным повторно. Выявлено 39 нарушений, связанных с тонировкой, 11 нарушений совершили пешеходы, выявлено 2 нарушения, связанных с перевозкой детей. 20 нарушений допустили водители грузовых автомобилей, 5 — водители автобусов.

Более 10 тысяч нарушений зафиксировали на дорогах Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

За сутки в регионе зафиксировано 10 855 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, один водитель сел за руль пьяным повторно.

Выявлено 39 нарушений, связанных с тонировкой, 11 нарушений совершили пешеходы, выявлено 2 нарушения, связанных с перевозкой детей. 20 нарушений допустили водители грузовых автомобилей, 5 — водители автобусов.