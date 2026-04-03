Аналитика ВТБ: рынок автокредитования вырос на 70%

В марте 2026 года российский рынок автокредитов достиг 174 млрд рублей. Это на 70%превышает показатель марта прошлого года и в 1,5 раза — февраля текущего года. По итогам всего квартала продажи автокредитов увеличились на 42%. Такова аналитика ВТБ.

Рынок в этом году демонстрирует устойчивую положительную динамику месяц к месяцу. Ключевыми факторами роста выступают адаптация банков к ужесточению регуляторных требований, когда учитываются только официальные доходы заемщиков, а также последовательное снижение рыночных ставок вслед за смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

По итогам марта продажи автокредитов по сравнению с февралем выросли в 1,5 раза. Средние суммы кредита на новые и подержанные автомобили практически сравнялись, составив порядка 1,5 млн рублей. При этом на машины с пробегом за месяц этот показатель вырос на 9%, а на новые авто сохранился на уровне февраля.

«Мартовские выдачи подтверждают переход рынка к фазе устойчивого восстановления. Мы фиксируем рост не только в сумме, но и в количестве сделок — это сигнал возвращения массового спроса. Рост спроса на новые автомобили говорит о том, что клиенты, несмотря на рыночную конъюнктуру, сохраняют интерес к обновлению автопарка и готовы принимать решения при появлении более комфортных условий кредитования», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По прогнозам, при сохранении текущего тренда по итогам 2026 года объем рынка автокредитования может составить порядка 1,8 трлн рублей, что на 5% выше результата прошлого года.