Аграрии Рязанской области приготовились засеять 81 тыс. га земли яровыми культурами

В Скопинском округе в этом году предстоит засеять яровыми культурами более 47 тыс. гектаров, а вместе с озимыми общая площадь пашни достигнет 81 тыс. гектаров. Хозяйства уже закупили семена и удобрения. Сейчас главное — привести в порядок технику, чтобы начать сев сразу после наступления устойчивого тепла, отметили в пресс-службе.

