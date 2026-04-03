39-летний рязанец украл оставленный у магазина электровелосипед

Полицейские раскрыли кражу электровелосипеда 26-летнего местного жителя в центре Рязани. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе УМВД по региону.

Как рассказал молодой человек, пару недель назад он катался на электровелосипеде по центру Рязани и упал. Мужчина травмировал ногу и немного повредил двухколесное транспортное средство. На месте он поломку устранить не смог, поэтому оставил электровелосипед у магазина на Первомайском проспекте. Через несколько дней его украли.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей домов и выяснили, что к преступлению причастен 39-летний рязанец. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полицейских, мужчина работает в организации, расположенной в доме, рядом с которым оставили закрепленный парковочным тросиком электровелосипед. Мужчина ночью украл двухколесное транспортное средство. Поломку злоумышленник устранил. На похищенном электровелосипеде катался.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.