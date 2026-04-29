Жителя Чучковского района задержали за хранение самодельного оружия

В селе Шарапово Чучковского района полицейские изъяли самодельное ружье и патроны из дома местного жителя. Оперативники получили информацию, что 58-летний мужчина может хранить оружие. В ходе обследования жилища во внутренней полости обеденного стола обнаружили предмет, похожий на гладкоствольное ружье без приклада. В тумбочке нашли патроны, спрятанные в баночках из-под лекарств.

Экспертиза показала, что это самодельное огнестрельное оружие калибра 5,6 мм, пригодное для стрельбы, а также 29 патронов. Все изъято, мужчину задержали.

По предварительным данным, оружие изготовил его знакомый, который умер несколько лет назад. После этого житель села забрал ружье и боеприпасы и спрятал их у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.