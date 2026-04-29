ВВП России вырос на 1,8%

В марте 2026 года ВВП России вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения в январе и феврале. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике», передает «Интерфакс». В феврале показатель сократился на 1,1%, а в январе — на 1,8%. В министерстве отмечают, что спад в начале года во многом был связан с календарным фактором — меньшим числом рабочих дней. С учетом сезонности в марте экономика также показала рост — на 1,4% по сравнению с февралем.

При этом по итогам первого квартала 2026 года ВВП снизился на 0,3% в годовом выражении.