В Спасском округе закрыли лодочную переправу из-за спада воды

В связи с понижением уровня воды в реке Истье закрыта лодочная переправа у населенного пункта Острая Лука. Проезд по низководному мосту в настоящее время возможен только на высокопроходимой технике.

В связи с понижением уровня воды в реке Истье закрыта лодочная переправа у населенного пункта Острая Лука. Об этом сообщили в отделе ГО и ЧС администрации Спасского муниципального округа.

Проезд по низководному мосту в настоящее время возможен только на высокопроходимой технике.

Фото: ГО и ЧС администрации Спасского муниципального округа.