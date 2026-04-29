В Рязанской области ограничат движения транспорта 1-го и 2-го мая

Жителей Касимовского округа предупредили о временном ограничении движения автотранспорта в дни проведения фестиваля «Мелодия старого города». Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. Ограничения будут действовать 1 мая с 16:00 до 21:00: площадь Соборная. А также 2 мая с 6:00 до 23:00: от перекрестка ул. Советская — ул. 50 лет ВЛКСМ (нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика В. Ф. Уткина; по улице Карла Маркса от въезда на парковку ТЦ «Кротберс» до пересечения с ул. Советской; по ул. Карла Либкнехта от въезда во двор дома № 2А до пересечения с ул. Советской. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.