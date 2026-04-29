В Рязанской области ликвидировали 302 свалки и вывезли 1824 тонн мусора

В Рязанской области в ходе субботников вывезли более 1824 тонн мусора и ликвидировано 302 незаконные свалки. Об этом пишут в телеграм-канале «ЖКХИФНО | 62» со ссылкой на зампреда правительства региона Рустама Халикова. Отмечается, что мероприятия организованы по поручению губернатора Павла Малкова. Кроме того, в рамках данной акции отремонтированы 113 контейнерных площадок. Работы по очистке общественных пространств продолжаются во всех муниципалитетах.

