В Рязани суд начал рассмотрение уголовного дела журналистов

В Рязани начали рассмотрение по делу бывших главных редакторов «Новой газеты — Рязань» Алексея Фролова, «Вид сбоку» Константина Смирнова и бывшей журналистки Натальи Смольяниновой. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда 29 апреля.

По версии следствия, фигуранты якобы требовали 1,5 миллиона рублей бывшего главы Фонда капремонта Алексея Роготовского под угрозой распространения компрометирующих его и позорящих его сведений.

Согласно обвинительному заключению, бывшая журналистка осенью 2024 года встретилась с Роготовским по поводу ранее вышедших публикаций на сайте «Вид сбоку» о срыве отопительного сезона в 2024 году. Следствие считает, что на той встрече она передала руководителю фонда капремонта требования главредактора Константина Смирнова о передаче 300 тысяч рублей, иначе публикации продолжатся. 23 октября Рогатовский передал Смирнову деньги в кафе «Just Pie».

Однако задержали подсудимых только в январе 2025 года, после аналогичного эпизода с передачей денег Фролову, бывшему главному редактору рязанского выпуска «Новой газеты». Во втором случае, как зачитал прокурор, у Роготовского требовали 1,2 миллиона рублей.

Алексей Фролов и его защита отказались от комментариев по обвинению до дачи показаний. Наталья Смольянинова сказала, что не понимает обвинения и вину не признает. Ее адвокат заявил, что «не понимает от чего защищаться». Он пояснил, что Смольянинова не вступала в преступный сговор

«В обвинении указано, что 20.10.24 Смольянинова встретилась со Смирновым и вступила с ним в преступный сговор — мы можем даже не говорить о том, что это просто предположение следствия. Далее в заключении пишут, что Смольянинова, реализуя преступный умысел, передала Роготовскому требования Смирнова о передаче ему — Смирнову — 300 тысяч рублей. В чем вина Смольяниновой? Я не понимаю от чего защищаться. Тоже самое дословно, и с Фроловым», — сказал адвокат.

Обвиняемый по делу Константин Смирнов заявил, что вину не признает. Журналист подчеркнул, что во всех статьях, вышедших на «Вид сбоку» о рязанском Фонде капремонта, не было написано ничего порочащего про директора Фонда Алексея Роготовского. Все материалы писались о срыве сроков отопительного сезона.

Кроме того, по словам Смирнова уголовное дело было способом пресечь его политическую кампанию по ликвидации сельских поселений. Однако вменяемое журналисту преступление было им совершено за несколько месяцев до кампании, следует из материалов следствия.

За слишком долгий комментарий и ссылки на материалы дела, которые еще не были озвучены в суде, прокурор просил удалить подсудимого с заседания до последнего слова. Судья вынесла Смирнову предупреждение.

Следующее заседание состоится 7 мая.