В Рязанской области после непогоды возобновили подачу электричества по основной сети

Специалисты занимаются заявками на линиях 0,4 кВ. Под руководством оперативного штаба работают 38 бригад — 72 человека и 44 единицы техники. Восстановительные работы продолжатся до тех пор, пока электричество не получат все жители.

Специалисты «Рязаньэнерго» ликвидировали все аварийные отключения в основной сети 6-35 кВ и вернули свет потребителям. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62».

