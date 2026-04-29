В Рязани пассажиры пожаловались на нерегулярные рейсы маршрутки № 41

Пассажиры рязанской маршрутки № 41 рассказали, что водители работали так, как будто расписания не существовало. По их словам, на конечной часто стояли сразу несколько автобусов, а потом можно было прождать на остановке час и не увидеть ни одной. Отдельной проблемой назвали рейсы из Дягилева: маршрутка проезжала мимо остановок и уезжала в гараж. Также очевидцы сообщили, что три маршрутки ехали подряд, а затем наступал огромный перерыв.