В России предложили ввести именные сертификаты на детский отдых

Как заявил парламентарий, более 60% родителей рассказали, что не могут позволить себе отправить ребенка в лагерь. Также, по его словам, стоимость путевок выросла минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Слуцкий считает, что в стране должны создать систему именных сертификатов на детский отдых, которая позволит обеспечить более широкий доступ к оздоровительным программам в течение года.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести именные сертификаты на детский отдых для семей с двумя и более детьми. Об этом 29 апреля сообщило ТАСС.

