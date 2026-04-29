В России перестал работать бесплатный номер поддержки Apple

С 28 апреля Apple прекратила предоставление бесплатной телефонной технической поддержки для пользователей в России. Ранее клиенты Apple могли бесплатно обратиться в службу поддержки по федеральному номеру 8 (800) 555-67-34. Сейчас при наборе этого номера пользователи сталкиваются с автоматическим голосовым сообщением, которое сообщает о прекращении обслуживания горячей линии. Согласно актуальной информации, для связи с представителями компании теперь используется альтернативный номер +7 (499) 951-25-79. При этом звонки на него осуществляются на платной основе, о чем говорится в официальных материалах компании.