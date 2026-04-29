В Окском заповеднике фотоловушка сняла новорожденных кабанят

23 апреля в Окском заповеднике лесная камера зафиксировала первый в этом году выводок кабанят. На снимок попали полосатые поросята-сеголетки возрастом не больше двух недель. Сотрудники заповедника также показали второй снимок. На нем самка зубров по кличке Фрея делает вид, что построила гнездо для своих кабанят. Шутка объясняется просто: у Фреи еще нет потомства, а само гнездо строил ее брат Руфус для собственных нужд.

Специалисты пояснили: едва родившись, кабанята встают на ноги. Однако первое время они проводят в теплом гнезде, которое обустраивает для них мать. Строительство гнезд — важная адаптация, которая позволила кабанам жить и размножаться в регионах с холодным климатом.

Фото: Окский государственный природный заповедник.