В Михайловском округе изменится график работы транспорта в праздничные дни

С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая перевозки пассажиров по следующим маршрутам осуществляться не будут: № 1 ул. Лещенка (с. Козловка) — ул. Новая (г. Михайлов); № 102 «Михайлов — Березово — Фирюлевка»; № 105 «Михайлов — Жмурово»; № 106 «Михайлов — Грязное»; № 107 «Михайлов — Виленка»; № 108 «Михайлов — Красное — Рачатники»; № 109 «Михайлов — Новопанск»; № 110 «Михайлов — Иваньково»; № 111 «Михайлов — Горенка — Каморино»; № 112 «Михайлов — Фирюлевка»; № 113 «Михайлов — Чурики»; № 114 «Михайлов — Пушкари»; № 115 «Михайлов — Щетиновка»; № 116 «Михайлов — Ижеславль». Также с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая маршруты № 101 «Михайлов — Спартак» и № 103 «Михайлов — Змеинка» будут работать по расписанию выходного дня.