В Красноярском крае мужчина убил начальницу в ее доме и выкладывал фото трупа в сеть

По данным канала, 32-летняя погибшая была главой офиса компании, специализирующейся на помощи бизнесу. Убийцу она приняла на стажировку недавно.

В Красноярском крае мужчина убил начальницу в ее доме и выкладывал фото трупа в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 32-летняя погибшая была главой офиса компании, специализирующейся на помощи бизнесу. Убийцу она приняла на стажировку недавно.

Отмечается, что руководительница избегала подчиненного из-за его истерик, преследований и неадекватного поведения.

В день убийства он проник в дом начальницы и стал просить денег взаймы. Она хотела перевести их ему на карту, но они оказались заблокированы. Наличных у жертвы не оказалось. Тогда мужчина задушил её и нанес 8 ударов ножом. После он начал выкладывать в сеть снимки трупа девушки.

Позже он сдался полиции.