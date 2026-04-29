В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки, пропавшей пять дней назад. Об этом сообщил «112».

Девочка вышла из дома 24 апреля и не вернулась. За всё время поисков волонтёры и профильные службы обошли более двух тысяч километров.

29 апреля школьницу нашли погибшей. Предварительно, к ее пропаже причастен 31-летний местный житель Александр М. По версии следствия, днем 24 апреля мужчина встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка, посадил в автомобиль и во время поездки задушил.

Как указано в публикации, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый переместил тело погибшей за пределы хутора и спрятал в районе водоема.

Его задержали. Вину во время допроса житель признал.

Как выяснил «112», мужчина оказался психологом. Он также работает торговым представителем оператора сотовой связи, увлекается играми и инвестициями. В 2015 году отслужил в армии. Ранее работал с детьми в Темрюкском районном отделении «Союза казачьей молодёжи Кубани». Был женат.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото взято из Telegram-канала «112», видео — СК по Краснодарскому краю.