В Кораблинском округе нашли нарушения в работе трансформаторных подстанций

Отмечается, что нарушения обнаружили в работе трансформаторных пунктов «Рязаньэнерго». Начальнику филиала внесли представление, на сотрудника завели дело по статье «Нарушение правил эксплуатации энергоустановок и тепловых сетей».