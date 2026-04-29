В Госдуме предложили увеличить штрафы за отказ от домашних животных

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой увеличить штраф за отказ владельца от домашнего животного. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время за выброшенного на улицу питомца предусмотрена административная ответственность, согласно статье 8.52 КоАП РФ, которая включает предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей. Депутаты считают необходимым выделить отказ от животного в отдельное правонарушение и увеличить размер штрафа.

Кроме того, парламентарии предложили, чтобы средства от таких штрафов направлялись на поддержку приютов для животных. Это включает расходы на содержание, лечение, стерилизацию и кормление бездомных животных.