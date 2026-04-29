В Госдуме предложили привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о необходимости привлечения треш-стримеров к уголовной ответственности, сравнив их контент с хулиганскими действиями в общественном пространстве. Он отметил, что если треш-стримеры будут подлежать административному и уголовному наказанию, это может улучшить интернет-пространство. Милонов выразил опасения, что контент треш-стримеров может подталкивать зрителей к противоправным поступкам, и предложил признать таких блогеров «людьми вне закона». Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подчеркнула, что во время трансляций многие блогеры совершают опасные действия ради привлечения многомиллионных просмотров и заработка, что может негативно сказаться на их зрителях.

Останина призвала Роскомнадзор активнее контролировать треш-контент в интернете.