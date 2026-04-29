В Госдуме назвали условия улучшения качества отечественного кино

Депутат Госдумы Елена Драпеко озвучила ключевые условия для улучшения качества отечественного кино. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Драпеко подчеркнула важность закона о полном финансировании производства и проката мультфильмов для детей, который должен сопровождаться действующими нормами о государственной поддержке художественного кино для подрастающего поколения.

По словам Драпеко, такая инициатива позволит значительно увеличить количество качественных кинокартин, ориентированных на детей и подростков.

Депутат отметила, что для объективной оценки кинопроектов, претендующих на госфинансирование, были созданы несколько авторитетных экспертных советов, среди которых выделяются отдельные советы для детского и взрослого кино.