Ушла из жизни Антонина Дьячкова, хормейстер и ветеран культуры Скопина

28 апреля ушла из жизни Антонина Фёдоровна Дьячкова, известный хормейстер и ветеран культуры Скопина. Как сообщает «Скопинский вестник», ей было 84 года, и она не дожила до своего 85-летия всего месяц.

Отмечается, что отпевание состоится 30 апреля в 11:00 в Вознесенском храме на территории центрального рынка.

Антонина Фёдоровна родилась 20 мая 1941 года в селе Новые Кельцы. Она училась в Рязанском культпросветучилище и Московском институте культуры. С 1978 года работала в ДК им. Ленина, где писала сценарии, организовывала праздники и сама пела в хоре. В 1995 году она стала руководителем хора ветеранов «Старинушка», который под её руководством стал известным и получил звание «Народный».

Антонина Фёдоровна проработала в культуре 60 лет и внесла большой вклад в развитие культурной жизни Скопина. Она была награждена орденом «Знак Почёта» и занесена на Доску Почёта города. Даже после выхода на пенсию оставалась активной и продолжала поддерживать свой хор.

