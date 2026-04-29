Суд взыскал с рязанского IT-подрядчика 256 тыс. рублей за неработающий онкологический модуль

Компания разработала онкологический модуль для ГИС «Система управления здравоохранением», но в процессе эксплуатации выяснилось, что автоматическая выгрузка данных в федеральный сегмент отсутствует. Из-за этого нельзя было выполнить показатели регионального проекта. Подрядчик неоднократные требования устранить недостатки проигнорировал. Судебная экспертиза подтвердила наличие дефектов, а доказательств отсутствия вины компании представлено не было. Решение еще не вступило в законную силу.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск Министерства здравоохранения региона к ООО «Центр информационных технологий — Рязань» о взыскании штрафа в размере 256 275 рублей по госконтракту. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

