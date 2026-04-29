Силы ПВО сбили 98 БПЛА над Россией за ночь
Беспилотники самолетного типа перехватили над страной в период с 20.00 28 апреля до 7.00 29 апреля. Дроны уничтожены над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.
Силы ПВО сбили 98 БПЛА над Россией за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.
Напомним, в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА.