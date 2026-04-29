Рязанское хозяйство оштрафовали за нарушение правил применения пестицидов

Выяснилось, что предприятие превышало нормы внесения препаратов, применяло их на неразрешенных культурах и неправильно вело журнал учета. Юрлицо оштрафовали на 25 тысяч рублей по статье «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» и выдали предписание устранить нарушения. Исполнение находится на контроле ведомства.

Россельхознадзор привлек к ответственности ООО «Захаровское» из Захаровского района за нарушения при обращении с пестицидами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выяснилось, что предприятие превышало нормы внесения препаратов, применяло их на неразрешенных культурах и неправильно вело журнал учета. Юрлицо оштрафовали на 25 тысяч рублей по статье «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» и выдали предписание устранить нарушения. Исполнение находится на контроле ведомства.