Рязанская полиция выдворила из страны шестерых мигрантов за нарушение закона

Сотрудники рязанской полиции депортировали шесть иностранных граждан, нарушивших закон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

Среди депортированных оказался гражданин Закавказья, недавно освободившийся из исправительной колонии, где он отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Также выдворили мигранта из Средней Азии, который ранее совершил кражу. Кроме того, жителя страны Карибского бассейна осудили за организацию незаконной миграции.

Суд признал иностранцев нежелательными на территории России. Трое других мигрантов из Средней Азии также подверглись административному выдворению за неоднократные нарушения правил пребывания в стране.

Полицейские и судебные приставы доставили выдворяемых в Москву, откуда они отправились домой за свой счет.