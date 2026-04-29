Рязанцев предупредили о штрафах за сжигание травы

В Рязанской области с начала года пожарные уже семь раз выезжали на тушение сухой травы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве напомнили, что выжигание травы и разведение костров могут привести к серьезным последствиям и повлечь административную ответственность. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что выжигание травы и разведение костров могут привести к серьезным последствиям и повлечь административную ответственность. В частности, запрещено разводить огонь ближе 50 метров от зданий и сооружений, а также бесконтрольно сжигать растительность.

В МЧС призвали жителей региона отказаться от сжигания мусора и прошлогодней травы, а также не разводить костры в лесах.